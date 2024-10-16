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Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить к концу этого года

На данном этапе ведутся переговоры по поводу интернет-контента, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 05:42:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершиться уже к концу этого года. Такие приблизительные сроки назвал госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

«Уже то, что сделано - очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей», - передает агентство РИА Новости слова Мезенцева.

Предполагается, что проект об отмене роуминга будет запущен президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко в конце этого года на заседании Высшего госсовета СГ, сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой .  

Напомним, также ведутся работы по отмене роуминга между Россией и Киргизией, Арменией и Казахстаном, они также должны быть выполнены к 2025 году.

#Россия #белоруссия #Союзное государство #Дмитрий Мезенцев #роуминг
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