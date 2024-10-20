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Появилось видео с места ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Обломки легковушки разбросаны по проезжей части.
Владимир Рубанов 2024-10-20 11:40:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте крупного ДТП с пятью погибшими в подмосковном Домодедово работают полицейские. Кадры на месте аварии снял корреспондент «Звезды».

Две полосы движения на трассе А-107 по-прежнему перекрыты. Там стоит фура. На месте лежат накрытые тела погибших. Обломки легковушки разбросаны по проезжей части. Транспорт проезжает только под двум полосам.

Утром 20 октября на кольцевой автодороге легковушка отечественного производства выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

В результате погибли водитель 1999 года рождения и четверо пассажиров легковушки. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

#Подмосковье #Московская область #авария #ДТП #наш эксклюзив #трасса #Домодедово #А-107
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