Легковушку разорвало на части при столкновении с фурой в Домодедово

Путь человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла 07:25 на 175-м километре кольцевой автодороги А-107. По предварительным данным, отечественный легковой автомобиль по не известной пока причине выехал на встречку и врезался в фуру.
От лобового удара легковушку разорвало на части. Погибли все, кто в ней был: водитель 1999 года рождения и четверо пассажиров.
Полицейские разбираются в причинах ДТП.
Длинномер полностью перекрыл две полосы движения. Движение на месте аварии затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.
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