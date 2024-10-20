МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Легковушку разорвало на части при столкновении с фурой в Домодедово

Погибли пять человек.
Владимир Рубанов 2024-10-20 09:59:16
© Фото: ГУ МВД России по Московской области

Путь человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 07:25 на 175-м километре кольцевой автодороги А-107. По предварительным данным, отечественный легковой автомобиль по не известной пока причине выехал на встречку и врезался в фуру.

От лобового удара легковушку разорвало на части. Погибли все, кто в ней был: водитель 1999 года рождения и четверо пассажиров.

Полицейские разбираются в причинах ДТП.

Длинномер полностью перекрыл две полосы движения. Движение на месте аварии затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

#в стране и мире #Подмосковье #Московская область #авария #ДТП #Домодедово #А-107
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 