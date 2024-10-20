Легковушку разорвало на части при столкновении с фурой в Домодедово

Путь человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 07:25 на 175-м километре кольцевой автодороги А-107. По предварительным данным, отечественный легковой автомобиль по не известной пока причине выехал на встречку и врезался в фуру.

От лобового удара легковушку разорвало на части. Погибли все, кто в ней был: водитель 1999 года рождения и четверо пассажиров.

Полицейские разбираются в причинах ДТП.

Длинномер полностью перекрыл две полосы движения. Движение на месте аварии затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.