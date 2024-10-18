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Бойцы ВС РФ задействовали в зоне СВО уникальную мобильную аппаратную

Аппаратная может работать прямо в движении на высокой скорости.
Виктории Косогляденко 2024-10-18 20:45:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские бойцы в зоне специальной операции используют уникальную мобильную аппаратную для налаживания засекреченной связи. Бронированный вездеход с оборудованием работает прямо на линии соприкосновения.

Аппаратная на колесах переезжает с места на место. Первый знак того, что подразделения продвигаются вперед, когда пункт управления выкатывается на новую позицию к самому переднему краю.

«Ежедневные выезды непосредственно на линию боевого соприкосновения. Основной момент -мобильность. На месте нельзя застаиваться. Приехал, доложил, скоординировал, переместился, замаскировался», - рассказывает командир роты связи с позывным «Атлет».

Уникальная аппаратная работает прямо в движении на высокой скорости. Даже там, где кроме грохота и разрывов ничего не слышно, связисты умудряются наладить идеальный прием.

«Иногда приходится вручную проверять целостность кабеля на разрыв, потому что визуально не всегда видно», - отмечают военные.

Звено дежурных сил ударного авиаполка поднимается по тревоге. Напрямую в штаб авиации с переднего края приходят точные координаты. Противник пытался прорваться. Но один звонок, дальше быстрый взлет и точная работа авиации. Тот случай, когда секунды и связь без помех решают все.

На аэродром Су-30 возвращаются уже без подвеса. А в радиоэфире маленькая победа связистов -  короткая фраза «цель поражена» отчетливо и без помех.

#ВС РФ #связисты #тигр #вездеход #аппаратная #СВО
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