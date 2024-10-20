Связисты заложили в грунт линию связи на Красноармейском направлении

Военные специалисты-связисты группировки войск «Центр» обеспечили прокладку волоконно-оптической линии связи на Красноармейском направлении в зоне спецоперации.

Благодаря их усилиям, между подразделениям и командованием устанавливается надежная связь. Кроме этого, бойцы восстанавливают поврежденную гражданскую инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах.

Расчеты связи работают вместе с саперами и группами прикрытия от беспилотников, что является залогом успешной и безопасной работы.

«Мы закладываем оптику в грунт. С помощью этого появляется надежная линия связи, скрытая, качественная и долговечная. Мы проложили уже порядка 200 километров в зоне действия ВСУ. Работаем по тыловым районам и в районах приближенных к линии боевого соприкосновения, где позволяет возможность», - рассказал командир группы связи линейно-кабельной сети Константин.

Сегодня военные связисты продолжают демонстрировать высокий уровень профессионализма и самоотверженности, внедряя современные технологии связи и обеспечивая их надежное функционирование в условиях боевых действий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.