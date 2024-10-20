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Связисты заложили в грунт линию связи на Красноармейском направлении

Бойцы группировки «Центр» проложили порядка 200 километров волоконно-оптической связи в районе линии боевого соприкосновения.
2024-10-20 05:01:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные специалисты-связисты группировки войск «Центр» обеспечили прокладку волоконно-оптической линии связи на Красноармейском направлении в зоне спецоперации.

Благодаря их усилиям, между подразделениям и командованием устанавливается надежная связь. Кроме этого, бойцы восстанавливают поврежденную гражданскую инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах.

Расчеты связи работают вместе с саперами и группами прикрытия от беспилотников, что является залогом успешной и безопасной работы.

«Мы закладываем оптику в грунт. С помощью этого появляется надежная линия связи, скрытая, качественная и долговечная. Мы проложили уже порядка 200 километров в зоне действия ВСУ. Работаем по тыловым районам и в районах приближенных к линии боевого соприкосновения, где позволяет возможность», - рассказал командир группы связи линейно-кабельной сети Константин.

Сегодня военные связисты продолжают демонстрировать высокий уровень профессионализма и самоотверженности, внедряя современные технологии связи и обеспечивая их надежное функционирование в условиях боевых действий.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #военные связисты #красноармейское направление
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