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Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Накануне выброс пепла из этого же вулкана был почти в два раза меньше.
Виктория Бокий 2024-10-19 10:43:05
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Вулкан Карымский, который находится на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

«По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила около 8000 м. над уровнем моря», - говорится в сообщении.

Накануне этот же вулкан выбросил пепел на высоту 4,6 км над уровнем моря.

Карымский - один из действующих вулканов на Камчатке. Он находится в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Ранее профессор РАН Алексей Собисевич в беседе со «Звездой» рассказал, каким должно быть извержение вулкана, чтобы изменить климат на Земле. По его словам, для существенного климатического изменения извержение должно быть катастрофическим.

#Камчатка #ран #вулкан #Петропавловск-Камчатский #пепел
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