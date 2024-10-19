Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Вулкан Карымский, который находится на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 8 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

«По сейсмическим и инфразвуковым данным высота пеплового выброса составила около 8000 м. над уровнем моря», - говорится в сообщении.

Накануне этот же вулкан выбросил пепел на высоту 4,6 км над уровнем моря.

Карымский - один из действующих вулканов на Камчатке. Он находится в Елизовском районе в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Ранее профессор РАН Алексей Собисевич в беседе со «Звездой» рассказал, каким должно быть извержение вулкана, чтобы изменить климат на Земле. По его словам, для существенного климатического изменения извержение должно быть катастрофическим.