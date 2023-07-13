В РАН описали извержение вулкана, способное изменить климат по всей Земле

Для существенного изменения климата извержение должно быть действительно катастрофическим, отметил эксперт.

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Профессор РАН Алексей Собисевич в беседе со «Звездой» рассказал, каким должно быть извержение вулкана для того, чтобы изменить климат на Земле.

Он обратил внимание на то, что, как правило, вулканы оказывают краткосрочное воздействие на климат.

«Небольшой масштаб по времени, это может быть максимум годы или месяцы, но для хорошего изменения климата извержение должно быть действительно катастрофическим», - сказал Собисевич.

Такие события в геологической истории можно пересчитать по пальцам, отметил вулканолог.

«Очень вряд ли это случится в нашей жизни. Сейчас предпосылок для такого события в ближайшей перспективе нет. Ближайшая перспектива - это сотни тысяч лет», - объяснил профессор.

Ранее появились сообщения, что в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявик началось извержение вулкана.