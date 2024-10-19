МИД Польши объяснил поведение Сикорского во время беседы с пранкерами

В сентябре этого года пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, позвонили главе МИД Польши и представились экс-лидером Украины Петром Порошенко. О подробностях их беседы сообщает польское Radio Zet.

В ходе разговора пранкеры задали Радославу Сикорскому вопросы по поводу помощи Киеву, разрушении газопровода «Северный поток-2», а также подняли ряд других важных международных тем. На это польский дипломат ответил, что у Варшавы нет никакого желания защищать Украину.

Также он заявил, что все может измениться, если «фронт рухнет» или «соответствующие договоренности будут включены в план мирного соглашения».

Польский МИД подчеркнул, что пранкеры сгенерировали голос Порошенко с помощью искусственного интеллекта и использовали дипфейк, чтобы ввести Сикорского в заблуждение. Из-за этого дипломат не смог понять, что общается не с Порошенко.

Ранее Вован и Лексус рассказывали, как они дозваниваются настоящим и бывшим лидерам разных стран. По их словам, экс-президент Польши несколько раз им перезванивал, чтобы продолжить диалог с «фейковым» Петром Порошенко.