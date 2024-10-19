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Снайпер объяснил специфику работы при штурме Угледара

Бойцы проходят не один километр, чтобы приблизиться к позициям врага, а потом могут провести в засаде несколько часов.
2024-10-19 08:40:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайпера разведывательного подразделения группировки войск «Восток» из Забайкалья работают на Южно-Донецком направлении спецоперации. При штурме Угледара Донецкой Народной Республики работа бойцов отличалась определенной спецификой - снайпера морской пехота уничтожали огневые точки украинских боевиков на позициях, нарушали логистику противника, а также срывали ротации ВСУ.

Один из бойцов с позывным «Велес» рассказал о специфике работы при штурме Угледара.

«Мы прикрывали наши штурмовые отряды по воздуху при наступлении на Угледар. Также работали на подавление пулеметных точек, личного состава ВСУ при поставках боеприпасов, продовольствия», - рассказал заместитель командира взвода.

Минобороны отмечает, что на задание отправляется целая группа их трех человек - это снайпер, корректировщик и прикрывающий. Бойцы проходят не один километр, чтобы приблизиться к позициям врага, а потом могут провести в засаде несколько часов.Снайперы в работе используют модернизированное оружие с современными тепловизионными прицелами, которые позволяют стрелять и днем и ночью, причем на расстоянии до тысячи метров.

«Но главное преимущество - это дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель), с которым обнаружить выстрел снайпера практически невозможно», - отмечает оборонное ведомство России.

Об освобождении Угледара Минобороны РФ сообщило в четверг 3 октября. Над городом водрузили Знамя Победы, государственный флаг РФ и флаг Восточного военного округа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #спецоперация #снайпер #угледар
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