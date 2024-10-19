Двое погибли и восемь человек пострадали при взрыве газа под Тамбовом

По предварительным данным, два человека погибли и восемь пострадали при взрыве газа в городе Кираснове Тамбовской области, сообщил глава региона Максим Егоров.

По его словам, взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме по адресу улица Коммунистическая, 29, в 4.55 утра. Газ взорвался на четвертом этаже. В доме есть разрушения. Пожарные локализовали огонь в 5.41.

Из обратившихся за медицинской помощью пятеро отказались от госпитализации.

Людей из дома эвакуировали, в здании есть разрушения. На месте ЧП работают все необходимые службы, добавил губернатор.