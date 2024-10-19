МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двое погибли и восемь человек пострадали при взрыве газа под Тамбовом

Людей эвакуировали, в жилом доме есть разрушения.
Владимир Рубанов 2024-10-19 07:25:17
© Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

По предварительным данным, два человека погибли и восемь пострадали при взрыве газа в городе Кираснове Тамбовской области, сообщил  глава региона Максим Егоров.

По его словам, взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме по адресу улица Коммунистическая, 29, в 4.55 утра. Газ взорвался на четвертом этаже. В доме есть разрушения. Пожарные локализовали огонь в 5.41.

Из обратившихся за медицинской помощью пятеро отказались от госпитализации.

Людей из дома эвакуировали, в здании есть разрушения. На месте ЧП работают все необходимые службы, добавил губернатор.

#пожар #тамбовская область #Взрыв газа #эвакуация #пожарные #Кирсанов #Максим Егоров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 