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Ливанская армия опровергла отход с позиций на границе с Израилем

Сообщалось, что Бейрут отвел войска на фоне растущей напряженности из-за возможной наземной операции ЦАХАЛ на юге Ливана.
Андрей Лазарев Сергей Лебедев 2024-10-01 10:05:37
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Ливана опровергли сообщения средств массовой информации о том, что они отступили с ряда позиций на южной границе с Израилем. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

«Ливанская армия опровергает заявления об отступлении с позиций на южной границе», - говорится в заявлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источник в органах безопасности сообщило, что ливанская армия отступила с ряда позиций на южной границе с Израилем. Отмечалось, что войска находятся как минимум в пяти километрах к северу от границы.

Агентство утверждало, что Бейрут пошел на этот шаг на фоне растущей напряженности из-за возможной наземной операции Армии обороны Израиля на юге Ливана.

#в стране и мире #армия #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #опровержение
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