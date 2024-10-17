Шесть БПЛА перехвачено и уничтожено за ночь в Орловской области

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

Шесть беспилотников противника обезврежено над территорией Орловской области, четыре - в Курской и три - в Брянской области.

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов самолетного типа по объектам на российской территории, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.