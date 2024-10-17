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Шесть БПЛА перехвачено и уничтожено за ночь в Орловской области

Всего в трех российских регионах обезврежено 13 беспилотников.
2024-10-17 07:40:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили минувшей ночью 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

Шесть беспилотников противника обезврежено над территорией Орловской области, четыре - в Курской и три - в Брянской области.

Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов самолетного типа по объектам на российской территории, говорится в сообщении военного ведомства.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Орловская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ
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