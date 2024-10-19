Le Monde: в случае победы Харрис Байден инициирует вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден может инициировать вступление Украины в НАТО, если на президентских выборах победит Камала Харрис, передает Le Monde со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Соединенные штаты больше не имеют принципиальных возражений по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако есть и те, кто против этого решения, отметил собеседник газеты.

Для продвижения этой инициативы Байден может использовать свой переходный период до инаугурации в январе. При этом, если победит Трамп, то план не осуществится и «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

Ранее Зеленский обратился к НАТО с призывом отправить военных на Украину. По его словам, их бригады смогут заменить на поле боя боевиков ВСУ, которые устали.