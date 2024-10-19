Штурмовики объяснили, зачем ВСУ выжигают лес перед своими окопами

Штурмовики бригады морской пехоты группировки войск «Север» захватили позиции украинских националистов в Курской области. В приграничных районах развернулись тяжелые бои, в ходе которых уничтожено большое количество боевиков и бронетехники.

Ключевые узлы сопротивления удалось выявить с воздуха. Координаты врага штурмовикам передали операторы дронов-разведчиков.

«Мы зашли в лесополку на БТР и отрезали им пути отступления, взяли их в кольцо, чтобы у них подвоза не было. Бывало, перехватывали их радиоэфиры, где они жаловались своему командованию, что по четыре дня у них нет еды и воды», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Аким».

В результате боя морские пехотинцы захватили большое количество трофеев: оружие западного производства, флаги и личные вещи боевиков ВСУ. Противник оказывал ожесточенное сопротивление и даже пошел на хитрость, но все равно был уничтожен.

«Закопан противник, его не видно. В последнее время, перед тем, как мы идем в накат на них, они выжигают лесополку перед нами. Прилетают специально "птички". Они делают открытку перед собой, а сами сидят в зеленке, их не видно. Пытаемся корректировать свои действия, вырабатывать тактику и штурмовать», - добавил «Аким».

Сейчас морпехи группировки войск «Север» проводят зачистку захваченных укрепленных позиций. В спешке боевики побросали обмундирование, оружие и личные вещи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.