МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики объяснили, зачем ВСУ выжигают лес перед своими окопами

Специально для этого националисты снаряжают беспилотники зажигательной смесью и запускают их из укрытия.
2024-10-19 05:39:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики бригады морской пехоты группировки войск «Север» захватили позиции украинских националистов в Курской области. В приграничных районах развернулись тяжелые бои, в ходе которых уничтожено большое количество боевиков и бронетехники.

Ключевые узлы сопротивления удалось выявить с воздуха. Координаты врага штурмовикам передали операторы дронов-разведчиков.

«Мы зашли в лесополку на БТР и отрезали им пути отступления, взяли их в кольцо, чтобы у них подвоза не было. Бывало, перехватывали их радиоэфиры, где они жаловались своему командованию, что по четыре дня у них нет еды и воды», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Аким».

В результате боя морские пехотинцы захватили большое количество трофеев: оружие западного производства, флаги и личные вещи боевиков ВСУ. Противник оказывал ожесточенное сопротивление и даже пошел на хитрость, но все равно был уничтожен.

«Закопан противник, его не видно. В последнее время, перед тем, как мы идем в накат на них, они выжигают лесополку перед нами. Прилетают специально "птички". Они делают открытку перед собой, а сами сидят в зеленке, их не видно. Пытаемся корректировать свои действия, вырабатывать тактику и штурмовать», - добавил «Аким».

Сейчас морпехи группировки войск «Север» проводят зачистку захваченных укрепленных позиций. В спешке боевики побросали обмундирование, оружие и личные вещи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #штурм #морская пехота #беспилотники #Курская область #ВСУ #трофеи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 