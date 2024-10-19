МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США при стрельбе после футбольного матча погибли три человека

Происшествие случилось в штате Миссисипи.
Сергей Лебедев 2024-10-19 22:14:43
© Фото: Alexandra Schuler dpa Globallookpress

Сегодня утром в трех километрах от города Лексингтон в штате Миссисипи по меньшей мере два человека открыли огонь по толпе, которая праздновала победу своей школьной футбольной команды. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

В результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили ранения. Пострадавших на вертолете доставили в больницу.

«Двоим из погибших было 19 лет, а третьему — 25 лет», - отмечается в сообщении.

По словам шерифа округа Холмс, административным центром которого является Лексингтон, трагедии предшествовала драка между несколькими мужчинами, участвовавшими в праздновании. Сейчас ведется розыск стрелявших.

#стрельба #сша #Трагедия #«Лексингтон» #миссисипи #Холмс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 