В США при стрельбе после футбольного матча погибли три человека

Сегодня утром в трех километрах от города Лексингтон в штате Миссисипи по меньшей мере два человека открыли огонь по толпе, которая праздновала победу своей школьной футбольной команды. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

В результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили ранения. Пострадавших на вертолете доставили в больницу.

«Двоим из погибших было 19 лет, а третьему — 25 лет», - отмечается в сообщении.

По словам шерифа округа Холмс, административным центром которого является Лексингтон, трагедии предшествовала драка между несколькими мужчинами, участвовавшими в праздновании. Сейчас ведется розыск стрелявших.