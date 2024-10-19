Освобожденные из плена бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения

Освобожденные из украинского плена военнослужащие поделились эмоциями с корреспондентом «Звезды». Они поблагодарили всех тех, кто помогал в их возвращении на Родину.

«Всех тех, кто переживал, сочувствовал, родственников, ближних, министерство обороны, правительство, всех, кто помогал в возвращении военнослужащих, спасибо», - сказал российский боец.

Некоторые из них рассказали, что не верили до момента пересечения границы Белоруссии. Главное желание сейчас - увидеть родных, однако они все же надеются вернуться в бой ради победы.

Больше наших освобожденных бойцов рады только их близкие. Один из них рассказал, что уже успел связаться с мамой, которая расплакалась от радостной новости.

Всего на Родину вернулись 95 российских военных, которых ранее освободили из украинского плена.