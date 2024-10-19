ЦАХАЛ атаковал командный центр и склады вооружения «Хезболлы» под домами

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по командному центру разведки ливанского движения и ряду оружейных складов «Хезболлы».

«ВВС нанесли удар по ряду складов оружия "Хезболлы" и командному центру штаб-квартиры разведки "Хезболлы"», - следует из сообщения ЦАХАЛ.

Вооружения находились под жилыми домами в районе Дахия в Бейруте, отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили, что до удара приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, в том числе оповестили их об атаке.

Ранее ВВС Израиля поразили свыше 200 позиций и пусковых установок «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине территории этой страны.