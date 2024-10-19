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ЦАХАЛ атаковал командный центр и склады вооружения «Хезболлы» под домами

Израильские военные заявили, что до удара приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.
Карина Тазетдинова 2024-10-19 19:55:13
© Фото: Ximena Borrazas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по командному центру разведки ливанского движения и ряду оружейных складов «Хезболлы».

«ВВС нанесли удар по ряду складов оружия "Хезболлы" и командному центру штаб-квартиры разведки "Хезболлы"», - следует из сообщения ЦАХАЛ.

Вооружения находились под жилыми домами в районе Дахия в Бейруте, отмечается в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные сообщили, что до удара приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, в том числе оповестили их об атаке.

Ранее ВВС Израиля поразили свыше 200 позиций и пусковых установок «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине территории этой страны.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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