Освобожденные из плена бойцы ВС РФ связались с родственниками

Корреспондент «Звезды» дал позвонить освобожденному из украинского плена военному своим родственникам. Он сообщил радостную новость о возвращении своей маме. Она уже готова лететь в Москву для долгожданной встречи.

«Сыночка я только о тебе весь день. Я так хочу тебя увидеть», - ответила мама нашего бойца.

Сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Посредничество в обмене гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее, 18 октября, в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.