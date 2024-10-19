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Освобожденные из плена бойцы ВС РФ связались с родственниками

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Андрей Вакула Карина Тазетдинова 2024-10-19 19:19:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» дал позвонить освобожденному из украинского плена военному своим родственникам. Он сообщил радостную новость о возвращении своей маме. Она уже готова лететь в Москву для долгожданной встречи.

«Сыночка я только о тебе весь день. Я так хочу тебя увидеть», - ответила мама нашего бойца.

Сейчас все российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Посредничество в обмене гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее, 18 октября, в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

#Москва #белоруссия #военнопленные #наш эксклюзив
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