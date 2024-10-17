В Таджикистане стартовала активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2024»

Объединенный пресс-центр учений ОДКБ сообщает о начале активной фазы учений ОДКБ «Рубеж-2024». Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона проходят на полигионе Харб-Майдон в Таджикистане.

Темой учений заявлена подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

В церемонии открытия приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев, представители вооруженных сил Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и приглашенные должностные лица.

Уточняется, что активная фаза учений, которые пройдут в сложных условиях горно-пустынной местности, должна состояться с 17 по 21 октября. Участникам учений предстоит ликвидировать условные незаконные вооруженные формирования, освободить захваченные объекты, высадить тактический воздушный десант и восстановить участок государственной границы. При этом будет активно применяться артиллерия, а также штурмовая и тактическая авиация.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.