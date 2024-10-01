Глава МО Украины Умеров отправил в отставку четырех заместителей

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о кадровых перестановках в своем ведомстве и увольнении четырех заместителей - Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилы Дараган. Новые кандидатуры на освободившиеся посты Умеров пообещал назвать позже.

«Все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы», - цитирует пресс-служба Минобороны Украины заявление Умерова.

Кроме того, глава украинского военного ведомства анонсировал реформу системы закупок. С его слов, поставлена задача довести до конца процесс «очистки» системы в тесном сотрудничестве с полицией и антикоррупционными органами. Также необходимо максимально приблизить закупки к стандартам НАТО, уточнил Умеров.

Ранее украинские СМИ сообщили, что самого Умерова в компании главы ГУР Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов) могут отправить в отставку. Свою карьеру Умеров может продолжить в разведке либо в Министерстве инфраструктуры.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.