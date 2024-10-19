Митрополит Феодосий после событий в Черкассах попал в больницу с ожогами

После избиения радикалами священника при попытке силового захвата Кафедрального собора в Черкассах митрополит Феодосий находится в больнице. У него диагностировано сотрясение головного мозга, ожоги роговицы и кожных покровов, сообщается в официальном Telegram-канале Черкасской епархии Украинской Православной Церкви.

Священнослужитель сейчас должен соблюдать строгий постельный режим. Однако, игнорируя все требования, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить арест иерарха, изменив его с ночного на круглосуточный.

«Очевидной целью таких действий видится желание воспрепятствовать митрополиту Феодосию видеться со своей Черкасской паствой и защищать ее от правового беспредела местных чиновников и нападений боевиков», - говорится в сообщении.

После захвата Архангело-Михайловского собора в Черкассах более 12 прихожан были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, в том числе с ожогами и переломами. Несколько десятков прихожан проходят амбулаторное лечение.

Силовики и раскольники из структуры так называемой Православной церкви действовали организовано и с особой жестокостью, орудовали дубинками и распыляли слезоточивый газ, отбирали у прихожан телефоны, срывали камеры видеонаблюдения и выгоняли верующих из храма во время ночной литургии. Используя подручные средства для самообороны и защиты церкви, православным удалось отстоять собор. Однако со второй попытки радикалы все-таки захватили храм.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала осудить очередное преступление украинских неонацистов.