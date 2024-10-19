Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Карловке на Украине

В украинском городе Карловка вандалы осквернили монумент советским солдатам. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Киевский режим продолжает бороться с памятниками», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, радикалы осквернили монумент советским солдатам, павшим при освобождении Украины от нацистов.

Закончил Азаров свой пост словами: «Украина неуклонно следует по пути варварства и дикости».

Напомним, на Украине уже несколько лет подряд оскверняют памятники советским солдатам, павшим на полях сражения в Великой Отечественной войне. Так, в 2023 году во Львовской области демонтировали пять монументов советским солдатам в местах ожесточенных боев с фашистами в 1941-1944 годах.