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Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Карловке на Украине

Националисты уничтожили памятник солдатам, павшим при освобождении Украины от нацистов во время Великой Отечественной войны.
Виктория Бокий 2024-10-19 14:32:26
© Фото: NikolayJanovichAzarov, Telegram

В украинском городе Карловка вандалы осквернили монумент советским солдатам. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Киевский режим продолжает бороться с памятниками», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, радикалы осквернили монумент советским солдатам, павшим при освобождении Украины от нацистов.

Закончил Азаров свой пост словами: «Украина неуклонно следует по пути варварства и дикости».

Напомним, на Украине уже несколько лет подряд оскверняют памятники советским солдатам, павшим на полях сражения в Великой Отечественной войне. Так, в 2023 году во Львовской области демонтировали пять монументов советским солдатам в местах ожесточенных боев с фашистами в 1941-1944 годах.

#в стране и мире #Памятник #Украина #Советские солдаты #осквернение #вандализм
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