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Российские войска освободили Зоряное в ДНР

Общие потери ВСУ составили до 1860 боевиков.
2024-10-19 12:25:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны РФ сообщает об освобождении российскими войсками Зоряного на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Юг».

За последние сутки поражены объекты топливной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, аэродромы, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Общие потери ВСУ составили до 1860 боевиков.

Ранее в ДНР российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка. Его удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение
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