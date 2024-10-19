Минобороны РФ сообщает об освобождении российскими войсками Зоряного на территории Донецкой Народной Республики. Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Юг».

За последние сутки поражены объекты топливной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, аэродромы, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Общие потери ВСУ составили до 1860 боевиков.

Ранее в ДНР российские войска освободили населенный пункт Максимильяновка. Его удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.