Путин назначил Орешкина спецпредом по финансовому сотрудничеству с БРИКС

Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина специальным представителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС. С текстом соответствующего указа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Помощник президента также будет взаимодействовать с Новым банком развития.

Орешкин является помощником президента и сейчас занимает должность заместителя главы администрации. С 2016 по 2020 год возглавлял Министерство экономического развития.

Ранее российский лидер заявил, что БРИКС никому себя не противопоставляет. Страны совместно работают, исходя из общих ценностей и видения развития. Главным принципом взаимодействия государств Путин считает учет интересов друг друга.

БРИКС был создан в 2006 году. С 1 января РФ взяла на себя председательство в объединении. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.