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Путин заявил, что БРИКС никому себя не противопоставляет

Страны объединения работают исходя из общих ценностей, подчеркнул глава государства.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 16:42:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было. Объединение стран никому себя не противопоставляет, подчеркнул глава государства.

«БРИКС - это не антизападное объединение, просто оно не западное», - процитировал российский лидер индийского премьера во время общения с главами ведущих СМИ стран БРИКС.

Страны совместно работают, исходя из общих ценностей и видения развития. Главным принципом взаимодействия государств Путин считает учет интересов друг друга.

БРИКС был создан в 2006 году. С 1 января РФ взяла на себя председательство в объединении. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

#Россия #Путин #брикс
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