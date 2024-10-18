Путин заявил, что БРИКС никому себя не противопоставляет

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было. Объединение стран никому себя не противопоставляет, подчеркнул глава государства.

«БРИКС - это не антизападное объединение, просто оно не западное», - процитировал российский лидер индийского премьера во время общения с главами ведущих СМИ стран БРИКС.

Страны совместно работают, исходя из общих ценностей и видения развития. Главным принципом взаимодействия государств Путин считает учет интересов друг друга.

БРИКС был создан в 2006 году. С 1 января РФ взяла на себя председательство в объединении. Кроме России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.