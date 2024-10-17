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WP: крупные страны НАТО не изменят позицию насчет членства Украины

США тоже сейчас не до этого вопроса, так как там заняты президентскими выборами.
Виктория Бокий 2024-10-17 20:01:34
© Фото: Moncloa Keystone Press Agency Global Look Press

Крупные страны-участницы Североатлантического альянса не поменяли своих позиций по членству Украины в НАТО. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В издании подчеркнули, что представители альянса не ожидают, что Украину пригласят в НАТО в ближайшее время, так как в США сейчас заняты президентской гонкой. Другие же европейские лидеры наблюдают за тем, как американские выборы смогут изменить трансатлантические отношения.

Новая администрация США после президентских выборов тоже не сможет быстро принять решение о вступлении Украины в альянс.

«Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой администрации США. На решения может уйти некоторое время», — приводится в публикации.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте уклонился от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе. «Не хочу спекулировать на этой теме», - единственное, что сказал он.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #Североатлантический альянс
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