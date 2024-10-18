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Утреннее яркое суперлуние показали на видео

Ясная погода позволила рассмотреть явление в деталях. Спутник Земли визуально увеличился на 10%.
Ирина Егорова 2024-10-18 09:52:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Утром москвичи смогли насладиться красивым и необычным явлением - суперлунием в рассветном небе.

Спутник завис над мегаполисом и остался таким же ярким и большим, несмотря на то что небо утром уже было светлым. Поэтому у москвичей была еще одна возможность насладиться видами красавицы-Луны - из-за ясной погоды можно было рассмотреть явление в деталях.

Накануне вечером и ночью россияне из разных точек страны наблюдали большое суперлуние - это явление можно было увидеть в третий раз за текущий год. Дело в том, что этой ночью полнолуние совпало с ближайшим расположением Луны к нашей планете. В следующий раз суперлуние стоит ждать 16 ноября.

Суперлунием называют ситуацию, когда момент наибольшей близости Луны к Земле совпадает с полнолунием. Спутник земли визуально увеличился на 10%.

#Москва #в стране и мире #спутник #небо #явление #полнолуние #суперлуние
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