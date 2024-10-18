Утреннее яркое суперлуние показали на видео

Утром москвичи смогли насладиться красивым и необычным явлением - суперлунием в рассветном небе.

Спутник завис над мегаполисом и остался таким же ярким и большим, несмотря на то что небо утром уже было светлым. Поэтому у москвичей была еще одна возможность насладиться видами красавицы-Луны - из-за ясной погоды можно было рассмотреть явление в деталях.

Накануне вечером и ночью россияне из разных точек страны наблюдали большое суперлуние - это явление можно было увидеть в третий раз за текущий год. Дело в том, что этой ночью полнолуние совпало с ближайшим расположением Луны к нашей планете. В следующий раз суперлуние стоит ждать 16 ноября.

Суперлунием называют ситуацию, когда момент наибольшей близости Луны к Земле совпадает с полнолунием. Спутник земли визуально увеличился на 10%.