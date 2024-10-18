МИД России ответил на заявления Польши о готовности сбивать ракеты

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о готовности перехватывать американской ПРО не только иранские, но и российские ракеты, если они летят в сторону Польши.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», - цитирует Грушко РИА Новости.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково находится в 165 километрах от границы России.

Страны НАТО развивают систему противовоздушной обороны с акцентом на восточный фланг альянса, так как намерены обеспечить защиту территории и сил европейских стран от «растущей угрозы, создаваемой распространением баллистических ракет». Увеличение потенциала ПВО и ПРО, в том числе благодаря развертыванию систем противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, дополняет существующие базы в Румынии, Испании и Турции.