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МИД России ответил на заявления Польши о готовности сбивать ракеты

Ранее глава МИД Польши заявил, что американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, «летящих в сторону страны».
Ирина Егорова 2024-10-18 08:51:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о готовности  перехватывать американской ПРО не только иранские, но и российские ракеты, если они летят в сторону Польши.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», - цитирует Грушко РИА Новости.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково находится в 165 километрах от границы России.

Страны НАТО развивают систему противовоздушной обороны с акцентом на восточный фланг альянса, так как намерены обеспечить защиту территории и сил европейских стран от «растущей угрозы, создаваемой распространением баллистических ракет». Увеличение потенциала ПВО и ПРО, в том числе благодаря развертыванию систем противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, дополняет существующие базы в Румынии, Испании и Турции.

#в стране и мире #перехват #ракеты #Польша #МИД РФ #Александр Грушко
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