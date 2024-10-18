Экипажи Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье

Экипажи боевых вертолетов Ка-52М ударили ракетами по позициям ВСУ, живой силе боевиков и бронетехнике врага в Курской области. Видео боевой работы публикует Минобороны России.

Координаты для нанесения точного удара летчики получили от авианаводчика. Сразу после выполнения задания, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и на предельно малой высоте вернулись на аэродром вылета.

Все заявленные цели были успешно поражены, сообщили в оборонном ведомстве.

Армейская авиация в зоне проведения спецоперации выполняет множество важнейших задач. Помимо нанесения ударов по позициям врага, летчики сопровождают наши колонны, доставляют различные грузы и десант.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.