МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Ка-52 сорвали украинскую ротацию в курском приграничье

Нанеся удары, вертолеты благополучно вернулись на площадку вылета.
2024-10-11 11:31:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация сорвала ротацию неприятеля в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Экипажи российских вертолетов Ка-52М нанесли удары по заранее разведанным целям. Летчики использовали авиационные ракеты. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Они выпустили тепловые ловушки. После этого вертолеты благополучно вернулись на площадку вылета. 

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронетехники противника.

Ранее экипаж Ми-28НМ показал момент уничтожения живой силы ВСУ под Курском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #аллигатор #Курская область #Ка-52М #армейская авиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 