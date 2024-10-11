Экипажи Ка-52 сорвали украинскую ротацию в курском приграничье

Армейская авиация сорвала ротацию неприятеля в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Экипажи российских вертолетов Ка-52М нанесли удары по заранее разведанным целям. Летчики использовали авиационные ракеты.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Они выпустили тепловые ловушки. После этого вертолеты благополучно вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил об уничтожении личного состава и бронетехники противника.

Ранее экипаж Ми-28НМ показал момент уничтожения живой силы ВСУ под Курском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.