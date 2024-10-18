Путин заявил, что российские солдаты сражаются за свои территории

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС РФ сражаются за свои территории.

«Я не понимаю, когда говорят о "размене территории", потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», - подчеркнул Путин во время встречи с журналистами из стран-членов БРИКС.

Он напомнил, что ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области - это территории России.

Также Владимир Путин добавил, что России не нужно временное перемирие, так как оно будет использовано странами НАТО на то, чтобы перевооружиться и накопить боеприпасы. РФ, отметил президент, интересует долгосрочный результат в плане обеспечения безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах.