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Путин заявил, что российские солдаты сражаются за свои территории

Владимир Путин подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - это территория России.
Тимур Шерзад 2024-10-18 17:56:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС РФ сражаются за свои территории. 

«Я не понимаю, когда говорят о "размене территории", потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», - подчеркнул Путин во время встречи с журналистами из стран-членов БРИКС.

Он напомнил, что ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области - это территории России. 

Также Владимир Путин добавил, что России не нужно временное перемирие, так как оно будет использовано странами НАТО на то, чтобы перевооружиться и накопить боеприпасы. РФ, отметил президент, интересует долгосрочный результат в плане обеспечения безопасности. 

Ранее Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах.

#армия #Владимир Путин #СВО #территория рф
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