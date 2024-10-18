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Путин заявил, что армия РФ становится одной из самых боеспособных в мире

Путин подчеркнул, что Россия самостоятельно создает сложные военные продукты, что принципиально отличает ее от Украины.
2024-10-18 17:34:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что армия России становится одной из самых боеспособных в мире.

«Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самым боеспособной. А когда "натовцам" надоест с нами воевать, это у них тоже спросите»,- сказал президент РФ, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.

Путин сослался на участников боевых действий, которые называют современную войну войной математиков, напомнив, что до недавнего времени считалось, что современный способ вооруженной борьбы заключается в противопоставлении технологий. В качестве примера он привел противоборство средств РЭБ и ударных вооружений, где каждая сторона меняет программное обеспечение с учетом действий противника.

Президент констатировал, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат - при этом Киев совершенно не жалеет своих людей в интересах третьих государств. Российская сторона же использует собственное вооружение и программное обеспечение. В этом, как подчеркнул Путин, огромная разница между двумя странами.

#армия #ВС РФ #Путин
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