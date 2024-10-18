Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что современная война - это «война математиков».

«Еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы - это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война - это война математиков», - сказал президент РФ, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.

Глава государства пояснил, что средства электронной борьбы подавляют средства поражения. В свою очередь противоположная сторона, понимая, как работают средства РЭБ противника, противостоит им и меняет программное обеспечение ударных вооружений.

На замену программного обеспечения электронных средств подавления уходит от одной недели до трех дней. Процесс обновления софта происходит постоянно.

Путин констатировал, что ВСУ не используют высокотехнологичное оружие. Украинской стороне активно помогает НАТО. Российская армия использует собственное вооружение и программное обеспечение. Президент назвал Российскую армию одной из самых высокотехнологичных.