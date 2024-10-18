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Путин: ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать высокоточное оружие

Владимир Путин подчеркнул, что все высокотехнологичные компоненты, которыми располагают ВСУ, невозможны без участия НАТО.
Тимур Шерзад 2024-10-18 17:26:22
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны самостоятельно использовать высокоточное оружие. 

«Ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения - потому что у них их просто нет. Ясно, что это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО», - отметил Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС. 

Владимир Путин констатировал, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат - при этом Киев совершенно не жалеет своих людей в интересах третьих государств. 

Он подчеркнул, что РФ при этом воюет самостоятельно, она в состоянии создавать военные продукты и программное обеспечение для них. В этом, как подчеркнул Путин, огромная разница между двумя странами. 

Также Владимир Путин сказал, что Вооруженные силы России становятся не только одной из самых высокотехнологичных, но и одной из самых боеспособных армий мира.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#в стране и мире #НАТО #ВСУ #Владимир Путин #Высокоточное оружие #высокие технологии #противник
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