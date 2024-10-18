Путин: ВСУ не в состоянии самостоятельно использовать высокоточное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны самостоятельно использовать высокоточное оружие.

«Ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения - потому что у них их просто нет. Ясно, что это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО», - отметил Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.

Владимир Путин констатировал, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат - при этом Киев совершенно не жалеет своих людей в интересах третьих государств.

Он подчеркнул, что РФ при этом воюет самостоятельно, она в состоянии создавать военные продукты и программное обеспечение для них. В этом, как подчеркнул Путин, огромная разница между двумя странами.

Также Владимир Путин сказал, что Вооруженные силы России становятся не только одной из самых высокотехнологичных, но и одной из самых боеспособных армий мира.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.