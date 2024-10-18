Путин: Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Об этом он сказал во время выступления на форуме БРИКС.

«Симвoлично, что предваряет встречу лидеров в Казaни именно Деловой форум, ваше собрание. Тем сaмым подчеркивается важность тесного эконoмического партнерства наших стрaн, продвижения торговли и инвeстиций, углубления кооперациoнных связей», - заявил глава государства.

Российская Федерация также создает комфортные, глобальные конкурентные условия для внутреннего бизнеса и компаний из-за рубежа. В том числе для привлечения иностранных капиталов и технологий, резюмировал глава государства.

Путин отметил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Проведено свыше 200 мероприятий, среди которых совещания, конференции, отраслевые встречи и экспертные и министерские заседания.

Ранее Путин обратился к делегатам Делового форума БРИКС в Москве. Он отметил, что среди участников ведущие представители бизнеса из всех государств объединения.