МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества

РФ выполнила более 80% плана председательства в БРИКС.
Карина Тазетдинова 2024-10-18 16:03:46
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Об этом он сказал во время выступления на форуме БРИКС.

«Симвoлично, что предваряет встречу лидеров в Казaни именно Деловой форум, ваше собрание. Тем сaмым подчеркивается важность тесного эконoмического партнерства наших стрaн, продвижения торговли и инвeстиций, углубления кооперациoнных связей», - заявил глава государства.

Российская Федерация также создает комфортные, глобальные конкурентные условия для внутреннего бизнеса и компаний из-за рубежа. В том числе для привлечения иностранных капиталов и технологий, резюмировал глава государства.

Путин отметил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Проведено свыше 200 мероприятий, среди которых совещания, конференции, отраслевые встречи и экспертные и министерские заседания.

Ранее Путин обратился к делегатам Делового форума БРИКС в Москве. Он отметил, что среди участников ведущие представители бизнеса из всех государств объединения.

#в стране и мире #Путин #брикс #Сотрудничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 