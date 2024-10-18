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Путин обратился к делегатам Делового форума БРИКС в Москве

Входящие в БРИКС страны стали драйверами мирового экономического роста, сказал президент.
Владимир Рубанов 2024-10-18 12:39:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин обратился к делегатам Делового форума БРИКС в Москве. Глава государства отметил, что среди участников ведущие представители бизнеса из всех государств объединения.

Путин подчеркнул, что компании стран БРИКС уже давно сотрудничают и успешно реализуют крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.

Россия максимально открыта для делового сотрудничества с другими странами, сказал президент. Отдельно он обратился к представителям стран, которые в этом году стали участниками содружества - Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Входящие в БРИКС страны стали локомотивами мирового экономического роста, и именно они в обозримой перспективе будут генерировать основной прирост глобального ВВП, сказал президент.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Ранее сообщалось, что в его мероприятиях примет участие президент ОАЭ. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приедет с официальным визитом в Россию 21 октября.

#Москва #Экономика #форум #Саммит #Владимир Путин #брикс #деловой форум
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