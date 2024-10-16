Цивилева рассказала о комплексной реабилитации раненых бойцов

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что ведомство с первого января будет заказывать у предприятия не только протезы, но и комплексную программу реабилитации раненого бойца.

В ходе заседания рабочей группы Госдумы он отметила, что военнослужащие смогут получать и спортивные протезы. По ее словам, активный образ жизни - важная часть программы восстановления бойцов.

Помимо этого, был затронут вопрос о сроках ожидания протезов. Сейчас они составляют около двух-трех месяцев. По словам замминистра это долго, и важно сейчас ускорить этот процесс.

Сейчас Минобороны работает комплексно в вопросе восстановления бойцов, подчеркнула Цивилева. Процесс включает в себя программу реабилитации и обучение пользования протезом.

Она также поблагодарила Минздрав и Росгвардию за предоставленные места для военных в их клиниках.