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Цивилева рассказала о комплексной реабилитации раненых бойцов

Помимо этого, военнослужащие смогут получать спортивные протезы для поддержания активного образа жизни.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 20:42:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что ведомство с первого января будет заказывать у предприятия не только протезы, но и комплексную программу реабилитации раненого бойца.

В ходе заседания рабочей группы Госдумы он отметила, что военнослужащие смогут получать и спортивные протезы. По ее словам, активный образ жизни - важная часть программы восстановления бойцов.

Помимо этого, был затронут вопрос о сроках ожидания протезов. Сейчас они составляют около двух-трех месяцев. По словам замминистра это долго, и важно сейчас ускорить этот процесс.

Сейчас Минобороны работает комплексно в вопросе восстановления бойцов, подчеркнула Цивилева. Процесс включает в себя программу реабилитации и обучение пользования протезом.

Она также поблагодарила Минздрав и Росгвардию за предоставленные места для военных в их клиниках.

#Минобороны #росгвардия #минздрав #военнослужащие рф #Анна Цивилева
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