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ВСУ потеряли более 505 боевиков на Курском направлении за сутки

Кроме этого, враг лишился 15 единиц бронетехники. В том числе двух танков.
2024-10-18 14:09:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 505 боевиков на Курском направлении за сутки. 

Кроме этого, МО РФ отмечает, что за сутки на этом направлении удалось уничтожить 15 единиц вражеской бронетехники. В этом числе были два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 других боевых бронированных машин. 

Еще за сутки удалось уничтожить семь украинских орудий, включая одну гаубицу М198 производства США и восемь автомобилей. 

Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 36 групповых ударов по украинским тыловым имеющим военное значение объектам при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #противник #потери ВСУ #Курское направление
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