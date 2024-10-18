ВСУ потеряли более 505 боевиков на Курском направлении за сутки

Минобороны России сообщило о том, что противник потерял более 505 боевиков на Курском направлении за сутки.

Кроме этого, МО РФ отмечает, что за сутки на этом направлении удалось уничтожить 15 единиц вражеской бронетехники. В этом числе были два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 других боевых бронированных машин.

Еще за сутки удалось уничтожить семь украинских орудий, включая одну гаубицу М198 производства США и восемь автомобилей.

Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли 36 групповых ударов по украинским тыловым имеющим военное значение объектам при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.