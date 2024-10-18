МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по Украине за неделю

Удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились по неприятелю с 12 по 18 октября.
2024-10-18 13:23:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по украинскому тылу за неделю. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате этих ударов были поражены предприятия ВПК противника, а также энергетические объекты, обеспечивавшие их работу. 

Удалось поразить и украинскую инфраструктуру военных аэродромов. Досталось и цехам производства беспилотных летательных аппаратов вместе с местами их хранения. 

Также сообщается, что в ходе групповых ударов поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества неприятеля, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ, украинских националистов и иностранных наемников. 

Ранее МО РФ опубликовало момент ракетного удара по бронетанковому заводу в Николаеве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #беспилотники #Высокоточное оружие #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 