ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении 36 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по украинскому тылу за неделю.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате этих ударов были поражены предприятия ВПК противника, а также энергетические объекты, обеспечивавшие их работу.

Удалось поразить и украинскую инфраструктуру военных аэродромов. Досталось и цехам производства беспилотных летательных аппаратов вместе с местами их хранения.

Также сообщается, что в ходе групповых ударов поражались склады боеприпасов и военно-технического имущества неприятеля, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ, украинских националистов и иностранных наемников.

Ранее МО РФ опубликовало момент ракетного удара по бронетанковому заводу в Николаеве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.