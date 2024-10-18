Волонтер разбил машину всмятку, уходя от FPV-дрона в Курской области

Добровольцы помогают жителям курского приграничья. Волонтеры со всей страны привозят продукты, лекарства, одежду, предметы первой необходимости. В очередную поездку выехал и корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Один из волонтеров, Иван, рассказал, как, пытаясь уйти от вражеского FPV-дрона, на скорости налетел на препятствие. Машину разбило всмятку, но сам Иван практически не пострадал.

«Цел. Я без понятия, как так получилось. Только царапины на мизинце», - говорит он.

Другой волонтер, Валентин Лемешко, регулярно возит продукты, воду и корм для животных местным жителям. Каждый такой выезд для него - неизвестность. Хоть и не полная.

«В основном от военных узнаем. Понятно, что никаких секретов нам никто не расскажет, только то, что нас касается. Ребята тоже за нас волнуются», - рассказывает волонтер.

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, Валентин был на соревнованиях. Прямо с трассы, на той же машине, он приехал домой. Созвонился со своим другом Юрием Чупахиным. И вместе они первый раз поехали в населенные пункты, которые оказались на линии наступления ВСУ. Затем встретились с другими волонтерами, образовалась команда.

«Мы стараемся прятать машины, стараемся сами в укрытие уйти. Непонятно же - наш, не наш. Бывали неоднократные случаи, что FPV охотились и прилетали рядом с машинами», - объясняет Юрий.

На часах 4.18, меньше чем через пару часов стемнеет, но в списке 20 адресов, надо успеть развезти груз. В подъезде объявление об опасности БПЛА ВСУ. Жительнице Коренево Валентин и Юрий привозят продукты питания. В это время звучит очередной сигнал дрона-детектора. Люди уходят в укрытие.

«Вот сейчас слышали этот отвратительный звук FPV? Над огородами пролетело. Ждем, пока он затихнет, потому что скрыться от него может быть сейчас бесполезно. Если там тепловизор, все равно заметит. А дрон-детектор молчит. Значит, частоты новые у них», - говорит корреспондент Кустов.

Обычный день волонтера в курском приграничье закончен без происшествий. Дорога идет на Курск, где надо закупить продукты завтра, а послезавтра снова выезжать. Валентин и Юрий совершают такие рейды минимум два раза в неделю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.