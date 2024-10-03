Военнослужащие раздали гуманитарный груз жителям курского приграничья

Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» помогают гуманитарной помощью жителям деревень и сел Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы в сопровождении военной полиции привозят оставшимся в селах люди питьевую воду, продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.

«Большинство людей, которые здесь проживают, - это бабушки, пенсионеры, у которых практически нет родственников. Им некуда ехать. И вот было принято решение оказать эту помощь», - рассказал заместитель командира полка с позывным Политолог.

Военнослужащие распределили и передали весь гуманитарный груз нуждающимся жителям. Люди поблагодарили военнослужащих за оказанную помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.