Опубликованы кадры бегства ВСУ из района Любимовки в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры бегства боевиков ВСУ из района Любимовки в Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятель бежал в сторону границы с Украиной.

Отмечено, что враг обратился в бегство, осознав возможность полного окружения со стороны морпехов из состава группировки войск «Север». Поэтому неприятель и покинул свои позиции.

МО РФ добавило, что средства объективного контроля зафиксировали, как российские военнослужащие наносят огневое поражение бегущему противнику сбросами боеприпасов с беспилотников.

Ранее сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.