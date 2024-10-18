Опубликованы кадры бегства ВСУ из района Любимовки в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры бегства боевиков ВСУ из района Любимовки в Курской области.
Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятель бежал в сторону границы с Украиной.
Отмечено, что враг обратился в бегство, осознав возможность полного окружения со стороны морпехов из состава группировки войск «Север». Поэтому неприятель и покинул свои позиции.
МО РФ добавило, что средства объективного контроля зафиксировали, как российские военнослужащие наносят огневое поражение бегущему противнику сбросами боеприпасов с беспилотников.
Ранее сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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