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Опубликованы кадры бегства ВСУ из района Любимовки в курском приграничье

Противник бежал в сторону границы с Украиной, осознав возможность полного окружения.
2024-10-18 14:40:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры бегства боевиков ВСУ из района Любимовки в Курской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятель бежал в сторону границы с Украиной. 

Отмечено, что враг обратился в бегство, осознав возможность полного окружения со стороны морпехов из состава группировки войск «Север». Поэтому неприятель и покинул свои позиции. 

МО РФ добавило, что средства объективного контроля зафиксировали, как российские военнослужащие наносят огневое поражение бегущему противнику сбросами боеприпасов с беспилотников.

Ранее сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #ВСУ #бегство #Любимовка
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