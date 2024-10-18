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Эколог Рыбальченко объяснил важность запрета трех видов ПЭТ-упаковки

В конце этой цепочки пластик превратится в «хвосты», на языке экологов это все неотобранное. Оно впоследствии идет на полигоны и сжигается.
Ирина Егорова 2024-10-18 15:52:42
© Фото: Jan Woitasdpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Белые или бесцветные бутылки уже научились группировать и перерабатывать, а неутилизируемую упаковку надо максимально сокращать, призвал в разговоре со «Звездой» эколог Илья Рыбальченко.

Ранее появилась информация, что в России с 1 сентября 2025 года запретят производство и использование трех видов полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТ).

Речь идет о ПЭТ-бутылках для пищевой промышленности, за исключением бесцветных бутылок и упаковки с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ). Ограничение призвано бороться с использованием трудно перерабатываемых упаковок, что поможет снизить нагрузку на полигоны и уменьшить вред для окружающей среды. Благодаря отсутствию ПВХ-частиц и полиамидов повысится качество вторсырья, рассчитывают в Минпромторге РФ.

«Мусорная реформа буксует, потому что основные потоки органики, которые прекрасно перерабатывают кухонные отходы и пластмассы, которая тоже прекрасно перерабатывается, не выведены из этого потока и идут в общую кучу отходов, пусть даже под названием "вторичное сырье"», - заявил эксперт.

Эколог предложил провести мысленный эксперимент - убрать из обычного контейнера с мусором всю органику и пластик. В таком случае окажется, что мусора там осталось не более 10%.

По его словам, чтобы изменить это, пластмасс должно оставаться все меньше. И в первую очередь избавляться от того, что не перерабатывается.

«Прежде всего это те поставки, которые содержат добавки с содержанием хлора. Также многослойные бутылки -  не разделишь, там разные виды пластика и термоусадочные наклейки, которые обычно встречаются на лимонадах, газировках, то есть это не бумажка, а обертка, которая облегает бутылку. Они не перерабатываются, а отделить их сложно», - добавил собеседник телеканала.

Эксперт уверен, если из объемов пластика убрать то, что тяжело перерабатывать, и то, что загрязняет пластик, то все остальное перерабатывать будет легко. В конце этой цепочки пластик превратится в «хвосты» - на языке экологов это все неотобранное. Оно впоследствии идет на полигоны и сжигается, объяснил специалист.

#наш эксклюзив #упаковка #отходы #сортировка #бутылки
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