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В России запретят три вида неутилизируемой упаковки

Речь идет о многослойных ПЭТ-бутылках и упаковках с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), кроме термоусадочных этикеток.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 03:39:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России с 1 сентября 2025 года запретят производство и использование трех видов полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТ), так как они не подлежат утилизации. Соответствующий документ, утвержденный правительством РФ, появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о ПЭТ-бутылках для пищевой промышленности, за исключением бесцветных бутылок, а также голубого, зеленого, белого и коричневого цветов и многослойных ПЭТ-бутылках. Помимо них под запрет попадают упаковки с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), кроме термоусадочных этикеток.

Ограничение призвано бороться с использованием трудно перерабатываемых упаковок, что поможет снизить нагрузку на полигоны и уменьшить вред для окружающей среды, пишет Life. Благодаря отсутствию ПВХ-частиц и полиамидов повысится качество вторсырья, рассчитывают в Минпромторге РФ.

#Минпромторг РФ #Запрет #правительство РФ #утилизация #пэт-бутылки
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