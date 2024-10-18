В России запретят три вида неутилизируемой упаковки

В России с 1 сентября 2025 года запретят производство и использование трех видов полиэтилентерефталатной упаковки (ПЭТ), так как они не подлежат утилизации. Соответствующий документ, утвержденный правительством РФ, появился на официальном портале правовой информации.

Речь идет о ПЭТ-бутылках для пищевой промышленности, за исключением бесцветных бутылок, а также голубого, зеленого, белого и коричневого цветов и многослойных ПЭТ-бутылках. Помимо них под запрет попадают упаковки с этикеткой из поливинилхлорида (ПВХ), кроме термоусадочных этикеток.

Ограничение призвано бороться с использованием трудно перерабатываемых упаковок, что поможет снизить нагрузку на полигоны и уменьшить вред для окружающей среды, пишет Life. Благодаря отсутствию ПВХ-частиц и полиамидов повысится качество вторсырья, рассчитывают в Минпромторге РФ.