Россия и Центральная Азия увязывают свои автомобильные и железные дороги в рамках транспортного коридора «Север - Юг», заявил корреспонденту «Звезды» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, это окажет влияние на приграничные территории.

Также реализуется работа по созданию дополнительных проектов в рамках МТК, в частности, вскоре будет закончен мост через Каму.

«Вот сегодня, например, мне прислали фотографию - у нас очередной проект в рамках ответвления "Север-Юга" - это мост через Каму. Сегодня завершили надвижку, последнее соединение происходит», - отметил Хуснуллин.

«Север - Юг» - это международный транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном, странами Персидского залива и Южной Азии, минуя Суэцкий канал. Он имеет множество преимуществ - грузоотправители экономят в два раза на времени и стоимости перевозок. Ежегодно это до 25 миллионов тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию через железнодорожное, паромное, автомобильное сообщения.

Соглашение о коридоре «Север - Юг», к которому позднее присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Сирия, было подписано в 2000 году.