ВС РФ установили надежную связь на Южно-Донецком направлении

Специалисты подразделений связи группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме обеспечивают устойчивое управление войсками на Южно-Донецком направлении СВО. Работу связистов показал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Военнослужащие используют бронеавтомобиль «Тигр» в нескольких километрах от линии соприкосновения. На машине нет тяжелого вооружения, но ее роль в успешном выполнении боевых задач переоценить сложно. Аппаратная на колесах обеспечивает связь нашим подразделениям.

Аппаратная передает информацию через космические спутники. Работает в любой точке земли, вне зависимости от рельефа местности, обеспечивая цифровую телефонную и видеоконференцсвязь между командным пунктом и подразделениями на передовой по закрытым, зашифрованным каналам.

«За время СВО еще ни разу не было, чтобы были раскрыты каналы связи. С защищенностью проблем нет. Корректируется все через нее. Все через эту машину управляется. Артиллерия, авиация, пехота, все через нее», - рассказывает командир отделения с позывным Дизель.

Машины связи для противника в числе приоритетных целей. Поэтому связисты постоянно находится в движении и меняют свои позиции. Для обеспечения уверенной связи даже не обязательно останавливаться. Работать на ходу по пересеченной местности экипажу возможно не так комфортно, но на качестве связи это не отражается. А для «Тигра», уверяет водитель с позывным Ахмет, дорог не нужно, достаточно направлений.

«Я ездил на всей военной технике. Это для меня лучший вариант. По мощности двигателя, проходимости, управлению. Все ремонтируется, делается в полевых условиях», - говорит водитель-электрик с позывным Ахмет.

Бойцы соединения управления из Бурятии обеспечивают связь на Угледарском участке Южно-Донецкого направления, где наша «Восточная» группировка уверенно развивает наступление. Пытаясь лишить наши подразделения оперативного управления, враг открыл на связистов настоящую охоту.

«Заехали на позицию встали в лесополосе. Через три минуты начали по нам работать артой. Приняли решение, переехали в другое место. Прям они нас выслеживают, постоянно в опасности. Маскируемся, закапываемся», - отмечает водитель-электрик с позывным Ахмет.

Аппаратная может работать как ретранслятор сигнала переносных радиостанций на поле боя. Но ради безопасности тут используется еще более мобильная техника. Громоздкая аппаратура не требуется, а налегке, до передовой, багги, - одно из лучших средств передвижения. Ретрансляторы ставят как можно выше. Во время освобождения Угледара идеальной для этого стала многоэтажная застройка.

«Приходится залезать на высоты, и тебя может заметить "птичка". Тут надо действовать четко, быстро. Поставил ретранслятор, и сразу в другое место», - объясняет начальник аппаратной спутниковой связи с позывным Азимут.

Если противник обнаружил, то старается уничтожить. Но мототехника - трудная мишень даже для ударных беспилотников.

«Она очень юркая, очень быстрая. Также очень короткая, в лесополку любую заехать с этим проблем не бывает у нас», - говорит водитель-электрик с позывным Тигран.

Связист с позывным Тигран на спецоперацию пришел добровольцем. Уверен в правильности и своего решения и выбранного места. Говорит, без связи - нет управления войсками, а значит, не может быть и победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.