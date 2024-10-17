Всегда на линии: связисты рассказали о работе в зоне спецоперации

С виду это просто бронетранспортер. На самом деле - комплексная аппаратная связи. Надежная броня, высокая проходимость. Такая многотонная махина проедет везде. Комплекс обеспечивает четыре вида связи, в том числе спутниковую. На то, чтобы развернуться, уходит не более 15 минут.

Расчет связистов Западной группировки войск работает в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При любой погоде и в любых условиях бойцы сделают все, чтобы информации доходила до адресата. Боец с позывным Море управляет машиной связи. Сколько выездов совершил за время проведения СВО - уже и не помнит. Но один случай запомнился особенно.

«Стояли, приземлилась ракета, но не взорвалась. Очень сильно повезло, в 30 метрах от нашей машины. Значит, дома любят, молятся! Машина очень простая. Я сначала немножко нервничал, что посадили на такую большую машину. Сейчас она уже как своя», - рассказывает водитель-электрик комплекса аппаратной связи.

Экипаж вновь и вновь идет на риск, чтобы обеспечить подразделения надежной связью.

Вот по этому комплексу враг ударил миной. Пробито колесо, глушитель и даже броня. Но несмотря на это, экипажу удалось успешно выполнить боевую задачу.

Войска связи не зря называют нервами армии. От того, насколько они надежные и крепкие, напрямую зависит победа. Это понимает каждый член экипажа. Врио заместителя батальона связи по вооружению с позывным Пенза получил медаль Жукова за боевые заслуги. Для семьи - а это родители, трое братьев и сестра - он настоящий герой.

«Связные машины - противник их очень любит, они являются целью номер один для поражения противником. Под Харьковской областью по нам открыли огонь артиллерия, минометы. Мы обеспечили связь, все благополучно», - рассказывает Пенза.

Когда связь установлена - бойцы перемещаются в другую точку. Впереди новая задача, сворачиваются быстро.

Внутри машины - мозг всей аппаратной. Все по большей части автоматизировано. Новейшие системы, которые гарантируют защиту от перехвата сигнала противником.

«Все работают с более современными видами связи, и определенные технические знания должны быть у человека. Потому что все сложнее и сложнее с этим разобраться. Здесь приходится совершенствоваться каждый день», - говорит начальник аппаратной связи с позывным Орел.

Орел и Ампер управляют искусственным мозгом комплекса, знают все тонкости системы и в случае чего оперативно устраняют поломки. Технари не только по образованию, но и по жизни. В их руках любая техника работает как часы, бесшумно и бесперебойно.

«Машина надежная, все секретит хорошо. Самое востребованное сейчас - носимые радиостанции. У нас есть программы, все шифруется, вбивается все необходимое, чтобы частоты никто не прослушивал», - рассказывает радиотелефонист Ампер.

Свой профессиональный праздник бойцы проведут на дежурстве. Связь не должна прерываться ни на секунду. Ведь от вовремя переданной информации зависит не только отдельная человеческая жизнь, но и судьба всей страны.