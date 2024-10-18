Востоковед Долгов назвал варианты ответа ХАМАС на убийство Синвара

Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - это продолжение преступной политики, которую проводит Израиль, по ликвидации руководителей противостоящих ему группировок и сил, заявил «Звезде» доктор исторических наук Борис Долгов, сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

«Безусловно, будет ответ со стороны ХАМАС. В какой форме - это покажет время. Будет ли нанесен ракетный удар по территории Израиля, по каким-то военным объектам, или действия разведывательно-диверсионных групп. Возможно даже использование такой же тактики, которую практикует Израиль», - сказал Долгов.

Убийства руководителей исламских группировок не приводят к деградации этих сил, считает востоковед. Так или иначе, они продолжают свои действия против израильской политики.

«Это не приведет к тому, что ХАМАС будет ликвидирован, прекратит свое существование. ХАМАС имеет целый ряд командиров отрядов, которые могут занять место Синвара. Будет избран новый руководитель», - считает эксперт.

Тактика уничтожения лидеров враждебных группировок в понимании Израиля продуктивнее, чем военные армейские акции или бомбардировки, сказал Долгов. Поэтому можно предположить, что она будет продолжаться.

«Это был один из ведущих руководителей ХАМАС, один из инициаторов атаки 7 октября на Израиль. Он разрабатывал эту атаку. Это потеря для ХАМАС. Но говорить о том, что это радикально изменит ситуацию и ход противостояния, я бы не стал», - заявил Долгов.

Исламские группировки отвечают на такие убийства, но пока не видно массированного ответа со стороны антиизраильских сил, который мог бы заставить Израиль прекратить эту террористическую деятельность, заявил Долгов.

Ранее газета The New York Times написала, что что Яхья Синвар был одной из главных целей израильской военной кампании в секторе Газа, однако убившие его солдаты не ожидали, что столкнутся с ним в этот раз.