Армия Учуять взрывчатку: как собаки помогают саперам ЦВО прокладывать безопасные маршруты в зоне СВО Саперы выполняют задачи по разминированию маршрутов движения воинских колонн. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие группы разминирования Центрального военного округа ведут инженерную разведку дорог в зоне спецоперации. Искать взрывные устройства саперам помогала собака с кличкой Авация, поскольку миноискатели реагируют на металл, а собака ищет запах взрывчатого вещества, что позволяет быстрее выполнять работу. В найденных самодельных взрывных устройствах в качестве фугаса противник использовал ПТУР, а взрывателем служила граната Ф-1. За все время проведения спецоперации саперы обнаружили и обезвредили более двух тонн мин и самодельных взрывных устройств иностранного производства. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика