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Учуять взрывчатку: как собаки помогают саперам ЦВО прокладывать безопасные маршруты в зоне СВО

10:33 23.09.2022
Саперы выполняют задачи по разминированию маршрутов движения воинских колонн.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие группы разминирования Центрального военного округа ведут инженерную разведку дорог в зоне спецоперации.

Искать взрывные устройства саперам помогала собака с кличкой Авация, поскольку миноискатели реагируют на металл, а собака ищет запах взрывчатого вещества, что позволяет быстрее выполнять работу.

В найденных самодельных взрывных устройствах в качестве фугаса противник использовал ПТУР, а взрывателем служила граната Ф-1.

За все время проведения спецоперации саперы обнаружили и обезвредили более двух тонн мин и самодельных взрывных устройств иностранного производства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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