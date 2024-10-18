В Роспотребнадзоре рассказали о мерах против пневмонии

В этом году в России есть тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, но ситуация контролируемая, сообщили «Звезде» в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что в 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии.

Основным возбудителем болезни и в единичных случаях, и в очагах является микоплазма, сообщили в ведомстве.

Врачи наблюдают групповую заболеваемость у детей в организованных коллективах. Поэтому в школах и детских садах усилили утренние проверки, когда детей осматривают на повышенную температуру, кашель, насморк и другие симптомы. Детей в такой ситуации разделяют, чтобы заболевание не передавалось.

В ведомстве отметили, что специалисты заранее приняли меры, проводят непрерывный мониторинг заболеваемости, активно расследуют все случаи коллективной заболеваемости, проводят противоэпидемические мероприятия.

Для профилактики медики рекомендуют проводить дезинфекцию, проветривать и обеззараживать воздух, соблюдать правила личной гигиены и делать прививки.