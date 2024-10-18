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В Роспотребнадзоре рассказали о мерах против пневмонии

Ранее сообщалось, что в 16 российских регионах зафиксированы вспышки этого заболевания.
Владимир Рубанов 2024-10-18 11:59:39
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В этом году в России есть тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, но ситуация контролируемая, сообщили «Звезде» в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что в 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии.

Основным возбудителем болезни и в единичных случаях, и в очагах является микоплазма, сообщили в ведомстве.

Врачи наблюдают групповую заболеваемость у детей в организованных коллективах. Поэтому в школах и детских садах усилили утренние проверки, когда детей осматривают на повышенную температуру, кашель, насморк и другие симптомы. Детей в такой ситуации разделяют, чтобы заболевание не передавалось.

В ведомстве отметили, что специалисты заранее приняли меры, проводят непрерывный мониторинг заболеваемости, активно расследуют все случаи коллективной заболеваемости, проводят противоэпидемические мероприятия.

Для профилактики медики рекомендуют проводить дезинфекцию, проветривать и обеззараживать воздух, соблюдать правила личной гигиены и делать прививки.

#дети #здоровье #профилактика #Здравоохранение #Лечение #роспотребнадзор #заболеваемость #наш эксклюзив #пневмония
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